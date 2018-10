OutSystems estende colaboração com Deloitte ao Reino Unido e Suécia

A OutSystems anunciou um conjunto de medidas para alavancar a parceria de longa data com a Deloitte.

Atualmente, a Deloitte Portugal emprega 80 profissionais certificados pela OutSystems e, em conjunto, as duas empresas entregaram soluções para os setores do governo, retalho, alimentar, seguros e transportes e logística.

A colaboração abrange a Austrália, Arábia Saudita e Portugal, onde a Deloitte possui um Centro de Excelência da OutSystems. Este anúncio fortalece ainda mais a presença da empresa na Europa ocidental, com a adição do Reino Unido e da Suécia.

A OutSystems anunciou também que a Deloitte é a empresa patrocinadora global dos eventos NextStep 2018 e da Conferência de Developers. O OutSystems NextStep 2018 é o principal evento para transformação digital e desenvolvimento de aplicações low-code.

A Conferência de Developers da OutSystems (OutSystems Worldwide Developer Conference) é uma montra global para developers de aplicações low-code num conjunto amplo de disciplinas, incluindo IoT, machine learning e inteligência artificial.

A próxima conferência NextStep irá decorrer em Amesterdão, nos dias 8 e 9 de Outubro, no Taets Art and Event Park. Já a OutSystems Worldwide Developer Conference realiza-se de 6 a 7 de Novembro no Centro de Congressos do Estoril, em Lisboa.