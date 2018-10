OutSystems expande iniciativa de Inteligência Artificial e Machine-Learning

A OutSystems apresentou o outsystems.ai, um novo programa “que potencia a missão da empresa em levar o poder da Inteligência Artificial e Machine-Learning (IA/ML) ao desenvolvimento de software”.

O projecto outsystems.ai tem como base a iniciativa de Inteligência Artificial do Projecto Turing, anteriormente anunciada pela empresa. O projecto Turing, baptizado com este nome em homenagem ao pai da ciência da computação e inteligência artificial Alan Turing, estabeleceu um novo Centro de Excelência de Inteligência Artificial em Lisboa.

“A iniciativa outsystems.ai ilustra o compromisso da OutSystems para explorar novas tecnologias que melhorem os processos de desenvolvimento de software”, explicou António Alegria, líder do grupo de Inteligência Artificial da OutSystems. “Os seres humanos que falam a linguagem dos computadores trouxeram a tecnologia para um longo caminho, mas à medida que as máquinas continuam a mudar, e a sua presença nas nossas vidas diárias aumenta, precisamos de desenvolver a comunicação bidireccional de uma forma que seja mais natural para todos”.

A OutSystems também anunciou o seu Early Access Program (EAP) para o novo co-piloto de Inteligência Artificial para o desenvolvimento de aplicações do projecto outsystems.aio. Com a utilização e feedback facultado, os participantes do EAP poderão também ajudar a OutSystems a melhorar a precisão do outsystems.ai e ajudar a determinar o caminho do projecto no futuro.