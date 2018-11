Outubro marcou o fim do ‘bull market’?

Outubro é um mês com má reputação nas bolsas. Alguns dos crashes mais famosos da história, como os de 1907, 1929 e 1987, criaram a perceção de que se trata de um mês perigoso. Curiosamente, analisando mais a fundo, até se percebe que em outubro começaram mais bull markets do que os que terminaram, mas o mês não se livra da má fama.

Este ano, outubro foi realmente negativo, com destaque para as praças norte-americanas. Não só caíram mais do que as restantes, como anularam (Dow Jones e S&P 500) todos os ganhos do ano. Fora dos EUA, é difícil encontrar índices com performances positivas em 2018. Por exemplo, Frankfurt e Madrid caem 11%, Paris recua 4%, Lisboa e o STOXX 600 europeu 7%, Tóquio 9,5% e Xangai uns expressivos 21%. A exceção é mesmo São Paulo, que avança 13,5% no ano, reflexo da queda do real e da vitória de Jair Bolsonaro.

Portanto, o que outubro nos trouxe de novo foi a má performance de Nova Iorque que, até agora, vinha registando máximos históricos consecutivamente. A meio do mês, o facto de a época de resultados não estar a correr mal, deu a sensação que a correção estaria terminada, o que não aconteceu.

As justificações apontadas têm sido várias: a perspetiva de aceleração do ritmo de subida das taxas de juro por parte da Reserva Federal dos EUA (Fed), riscos de uma desaceleração do crescimento económico global e temas políticos como a guerra comercial, a dificuldade em se chegar a um acordo quanto ao Brexit e o processo orçamental italiano.

Todavia, no caso dos EUA, há dois fatores que se sobrepõem aos demais: o facto de estarmos perante o mais longo bull market da história, com as valorizações já muito ‘esticadas’ em alguns setores e a proximidade das eleições intercalares (6 de novembro), que poderão alterar o balanço de poder entre o Congresso e a Casa Branca. Por outro lado, o facto de a estrutura dos mercados estar cada vez mais assente na negociação com algoritmos, em estratégias growth, na maior utilização de ETF e na diminuição do trading proprietário potencia quedas mais abruptas.

A questão que se coloca é, naturalmente, se o bull market já terminou. A queda de mais de 27% face aos máximos recentes da Amazon e de 36% do Facebook e da Netflix, ou o facto de os índices principais estarem bem abaixo da média móvel de 200 dias são indícios sérios de fim de ciclo. É verdade que, a nível mundial, as economias parecem estar a desacelerar, que o contexto político parece complexificar-se e que a política monetária será mais restritiva, mas continua a haver poucas alternativas credíveis em termos de aplicações fora das bolsas, sobretudo das principais. Por outro lado, os indicadores de sentimento mostram um pessimismo de curto prazo em níveis extremos, que aconselham muita prudência a quem equaciona vender ações. Os bull market costumam terminar com muita exuberância, complacência e otimismo e estamos longe desse cenário. Medindo todos os fatores, Nova Iorque e o dólar continuam atrativos, tanto a nível interno quer para investidores estrangeiros. Assim, é provável que outubro não tenha sido mais do que uma correção e, portanto, uma mera interrupção do bull market ainda em curso.