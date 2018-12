Do luxo para a padaria, literalmente. Mara Ângelo voou da NetJets® Inc, empresa de aviação detida pela Berkshire Hathaway, do bilionário Warren Buffet, para a empresa criada pelos primos Diogo Carvalho e José Diogo Quintela, em 2010. Na bagagem, traz o essencial de quem já viu o mundo: “Pessoas são pessoas em todo o lado. Todos temos os mesmos medos, os mesmos sonhos, as mesmas necessidades, o cenário é que muda”, sublinha ao Jornal Económico.

“Se puder trazer uma perspetiva mais profissionalizada de recursos humanos, de processos mais robustos e aplicá-los a um sítio que possa beneficiar dessa robustez, só posso ficar muito realizada com isso”, explica-nos.

