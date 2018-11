Web Summit: Paddy Cosgrave vai passar a viver em Lisboa

O fundador da maior conferência de internet do mundo vai mudar-se para a capital portuguesa. No último dia de Web Summit, o irlandês Paddy Cosgrave anunciou aos jornalistas que vai viver com a família em Lisboa e, apesar de os escritórios se manterem em Dublin, antecipou um aumento da atividade em Portugal.

“Não vou dizer que vamos expandir muito os nossos escritórios cá em Lisboa, mas vou certamente passar cá muito mais tempo porque vamos mudar-nos para cá. A minha mulher disse-me ontem à noite”, afirmou Paddy Cosgrave.

Questionado sobre como é que o evento se vai desenvolver nos próximos tempos, o empreendedor referiu que essa é a maior questão. “Sinto-me no meio de um jogo”, referiu. Cosgrave assinou no mês passado num contrato com o governo português para que o evento se mantenha em Portugal por mais 10 anos.

Sobre a edição que termina esta quinta-feira, o criador da Web Summit fez um balanço positivo, sublinhando a forte participação feminina. “Têm sido uns três dias fantásticos e uma semana fantástica”, afirmou Paddy Cosgrave aos jornalistas, sublinhando que 44% dos 70.500 participantes foram mulheres e o wifi esteve operacional a 99,5 ou 99,6%.

“Estamos muito contentes por estar aqui mais 10 anos”, acrescentou, lamentando, no entanto, que Lisboa tenha um “tempo fantástico exceto hoje”.

Para o próximo ano, disse não fazer ainda projeções, mas desejar que a diversidade de participantes aumente. “Não tenho ideia. Adorava conseguir fazer uma projeção. Se há uns anos me perguntassem quantas pessoas iam estar eu nem dizia 5.000. A coisa mais importante para nós é a diversidade dos participantes”, afirmou Paddy Cosgrave.