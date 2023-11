Nos últimos cinco anos, mais de 1,6 mil milhões de pessoas em todo o mundo aderiram aos pagamentos digitais, elevando o número total de utilizadores neste mercado para 4,44 mil milhões, ou seja, mais de metade da população mundial. Esta enorme base de utilizadores ajudou o valor total das transações no segmento dos pagamentos digitais […]

8 Novembro 2023, 21h30

Esta enorme base de utilizadores ajudou o valor total das transações no segmento dos pagamentos digitais a quase triplicar neste período, mas o mercado deverá atingir um novo marco no próximo ano, de acordo com os dados apresentados pela AltIndex.com.

A mesma fonte diz que os pagamentos digitais deverão tornar-se numa indústria de 10 biliões de dólares em 2024.

“O comércio digital representa mais de 60% do valor das transacções, mas os pagamentos em POS móveis são o segmento de crescimento mais rápido”, conclui a AltIndex.

“Embora alguns possam ter pensado que os consumidores voltariam a usar dinheiro assim que a pandemia da Covid-19 terminasse, tal não aconteceu e a indústria de pagamentos digitais continua a prosperar, alcançando mais utilizadores do que nunca”, revela o estudo.

O mercado assistiu a muitas inovações nos últimos anos, incluindo carteiras móveis, pagamentos móveis P2P e pagamentos em tempo real. Estes métodos de pagamento simples de utilizar e sem dinheiro atraíram milhões de utilizadores e elevaram o valor total das transacções no mercado a novos máximos históricos, explica a AltIndex.

De acordo com uma pesquisa da Statista, a indústria global de pagamentos digitais atingiu quase 9,5 biliões de dólares em valor de transação em 2023, 13% a mais do que há um ano. A tendência positiva continuará no próximo ano, com o valor da transação a aumentar mais 12% e a atingindo 10,65 biliões de dólares. Em 2027, prevê-se que este valor atinja quase 15 biliões de dólares.

Mais de 60% do valor total das transacções provém do comércio digital, o maior segmento do mercado. Os dados do Statista mostram que o comércio digital gerou um valor de transação de mais de 6 biliões em 2023, 12% a mais que no ano passado. Nos próximos doze meses, esse número aumentará em 10% e atingirá 6,68 biliões de dólares.

Embora muito menores em valor de transação, os pagamentos em POS móveis continuarão a crescer mais rapidamente, segundo o estudo.

As estatísticas mostram que os pagamentos em POS móveis atingiram 3,3 biliões de dólares em valor de transação. Espera-se que esse número cresça 15% em relação ao ano anterior e atinja 3,82 biliões em 2024.

Com milhões de pessoas a adotar as carteiras móveis como o seu principal método de pagamento, prevê-se que este valor atinja mais de 5,5 biliões de dólares em 2027.

A AltIndex diz ainda que o Reino Unido registará o maior crescimento de pagamentos digitais entre os 5 principais mercados.

O Statista também mostrou que mais de 60% do valor total das transações no setor de pagamentos digitais em 2024 virá de apenas três mercados: China, Estados Unidos e Reino Unido. Embora se espere que a China, o maior mercado de pagamentos digitais do mundo, gere 36% do valor total das transações em 2024, os mercados dos EUA e do Reino Unido registarão um crescimento muito maior nos pagamentos digitais.

Prevê-se que o mercado chinês cresça 8% em relação ao ano anterior e atinja um valor de transação de 3,92 biliões de dólares no próximo ano. Prevê-se ainda que os americanos efectuem pagamentos digitais no valor de 2,36 biliões de dólares em 2024, ou seja, mais 15% do que este ano.

Já o mercado do Reino Unido registará um crescimento ainda mais significativo, com o valor das transações a aumentar 18% em relação ao ano anterior, para cerca de 510 mil milhões de dólares.

Seguem-se o Japão e a Alemanha com um crescimento anual de 14% e 12% e um valor de pagamentos digitais de 400 mil milhões e 280 mil milhões de dólares em 2024.