Pagar compras nas lojas com criptomoedas vai ser possível em Espanha

Criada por Herminio Fernández, a empresa fintech espanhola Eurocoinpay vai possibilitar a utilização de criptomoedas no pagamento de compras em estabelecimentos comerciais como o El Corte Inglés, Zara, Carrefour, Repsol, MediaMarkt, Decathlon, entre outros. Trata-se da primeira plataforma de pagamento direto com criptomoedas em lojas e estará operacional a breve prazo em Espanha.

De acordo com o jornal “El Economista”, a plataforma “conta com vários sistemas para tornar líquidos os investimentos em bitcoin e outras 18 moedas virtuais. O mais destacado neste momento e com o qual a empresa pretende marcar uma posição no mercado é a ferramenta que facilita o âmbito a preços de cotação reais desses ativos em cartões de oferta das principais marcas e lojas”.

Esta é uma das soluções de pagamento, mas não é a única. A Eurocoinpay já tem o seu próprio cartão de débito, com um custo anual de manutenção de 20 euros, facilitando a intermediação. Cada transação por parte dos consumidores implica uma comissão de 0,25%.