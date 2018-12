Pai natal chega à Praça do Município esta sexta-feira

O pai natal vai chegar à Praça do Município esta sexta-feira, aquando da abertura da aldeia de natal, pelas 16h30, uma iniciativa que junta a Câmara Municipal do Funchal e a Câmara de Comércio e Indústria da Madeira (ACIF).

A aldeia de natal vai ficar instalada na praça até 6 de janeiro, e recebe um conjunto de actividades como leitura de contos, ilustrações ou pinturas faciais, em eventos organizados pelos museus Henrique e Francisco Franco e A Cidade do Açúcar, e ainda pela Biblioteca Municipal do Funchal e pelo Teatro Municipal Baltazar Dias.

A Praça do Município vai ainda ter queda de neve, e um comboio natalício, que vai circular entre as 11h00 e as 20h00, e ainda música ambiente.