PAN pede que Portugal rasgue Tratado da Carta da Energia por ser incompatível com Acordo de Paris

O partido Pessoas-Animais-Natureza (PAN) pede ao Governo que abandone o Tratado da Carta da Energia, por ser incompatível com o Acordo de Paris. Isto porque, à medida que forem implementadas as metas para a neutralidade carbónica, o PAN antecipa que os pedidos de indeminizações dos investidores estrangeiros (previstas no tratado) venham a aumentar, desencorajando a descarbonização da economia.

Num projeto de resolução entregue esta segunda-feira na Assembleia da República, o PAN alerta que, ao abrigo do Tratado da Carta da Energia, os investidores estrangeiros no sector da energia podem processar diretamente os estados signatários do tratado e reivindicar “quantias exorbitantes do erário público como compensação” por iniciativas governamentais que, segundo as empresas, “afetam os seus lucros”.

O PAN dá como exemplo o processo litigioso movido pela empresa britânica Rockhopper contra Itália devido a uma proibição de novas operações de petróleo e gás perto da costa do país. A empresa reivindica, desde 2017, 350 milhões de dólares como compensação. Em 2017, também a canadiana Vermilion ameaçou processar França na sequência de uma proposta de lei que punha fim à extração de combustível fóssil e, em 2019, a alemã Uniper ameaçou processar a Holanda e reivindicar uma indemnização, caso o país aprovasse a eliminação progressiva das centrais a carvão.

Ora, com a prossecução dos objetivos do Acordo de Paris e a descarbonização das economias, o PAN entende que pode vir a assistir-se no futuro a “mais ações contra as medidas exigidas pelo Acordo de Paris”. “Existe um risco real da chamada ‘intimidação regulatória’, em que os governos são desencorajados de tomar medidas quando confrontados com reivindicações de pesadas indemnizações”, alerta o partido.

“Não existem benefícios para o Estado português em manter-se como signatário do Tratado da Carta da Energia perspetivando-se, pelo contrário, elevados custos para o país com solicitação de indeminizações pela implementação do Roteiro de Neutralidade Carbónica e da Lei do Clima. Desta forma, o PAN defende que o Governo deve, desde já, abandonar a sua participação no Tratado da Carta da Energia”, lê-se no documento.

O PAN sublinha ainda que esses processos decorrem fora dos tribunais habituais, em “tribunais internacionais sigilosos compostos por três árbitros privados”, cuja legalidade já foi questionada pelo próprio Tribunal de Justiça Europeu. Isto porque, contrariamente ao princípio da igualdade de acesso à Justiça, criam “um sistema de justiça paralelo, acessível exclusivamente a alguns dos mais ricos e poderosos atores da sociedade” e as arbitragens são “altamente sigilosas e permeáveis a conflitos de interesses”.