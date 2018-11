Panamá constrói quarta ponte sobre o canal com empresas chinesas

O consórcio Panamá Quarta Ponte, no qual pontificam a China Communications Construction Company LTD e a China Harbour Engineering Company LTDO assinou esta sexta-feira com o governo do Panamá o contrato para a construção de uma nova ponte sobre o canal do Panamá.

A ponte, a quarta sobre o canal interoceânico, destina-se à circulação de veículos automóveis, mas comporta também uma linha de metro.

A infraestrutura vai servir cerca de 1,7 milhões de habitantes, é concebida para ter uma vida útil de cem anos e requer um investimento de 1,4 mil milhões de dólares, o equivalente a 1,25 mil milhões de euros.