A saúde mental dos trabalhadores portugueses está a deteriorar-se com a pandemia. O problema não é novo, mas a mudança súbita do ambiente de trabalho para casa, por imperativo da Covid-19, pôs as insuficiências a nu e levanta a urgência de as combater.

O estudo “A Saúde Mental Laboral nas Organizações”, realizado em dezembro de 2020 pela Flexsaúde e Stunning Capacity, em colaboração com a Michael Page, denuncia a falta de uma estratégia integrada de implementação de iniciativas e alerta para a necessidade de investimento nas diferentes fases da saúde mental por parte das empresas. Em concreto, 80% das respostas confirmam a necessidade de investimento em recursos diversos – tempo, financeiros, know-how, materiais -, principalmente na fase de monitorização da saúde mental, para gerar uma mudança positiva no estado geral dos colaboradores. A prevenção de patologias é apontada como uma prioridade.

A solução para o problema passa pelo desenvolvimento de estratégias visando o bem-estar dos colaboradores, avança o estudo, fundamentais para o bom funcionamento das empresas e organizações e indispensáveis à sua competitividade.

