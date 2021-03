Pandemia pode gerar dez milhões de casamentos de crianças até 2030

A pandemia do coronavírus pode gerar dez milhões de casamentos de crianças até 2030, advertiu hoje a UNICEF, que se somariam aos 100 milhões de menores consideradas em risco de casarem até ao final da década.

Em causa estão vários fatores ligados à crise da covid-19, principalmente o encerramento de escolas, o agravamento das condições económicas, as perturbações nos serviços públicos e a morte dos pais, de acordo com a agência das Nações Unidas dedicada às crianças.

“A covid-19 agravou uma situação já difícil para milhões de raparigas”, disse a diretora Executiva da UNICEF, Henrietta Fore, num comunicado. “Mas nós podemos e devemos acabar com o casamento infantil”, acrescentou.

A pandemia ameaça assim minar os progressos feitos na última década, que viu a proporção de jovens casadas antes dos 18 anos passar de uma em quatro para uma em cada cinco.

“Devem ser tomadas medidas imediatas para limitar o impacto [da pandemia] nas jovens e nas suas famílias”, exortou Henrietta Fore. “Ao reabrir escolas”, garantindo “o acesso aos serviços sociais e de saúde”, e “aplicando leis e políticas adequadas (…) podemos reduzir o risco de o casamento roubar a infância de uma jovem”, salientou.

Segundo a UNICEF, 650 milhões de raparigas e mulheres em todo o mundo foram casadas antes de completarem 18 anos. Metade destes casamentos teve lugar em cinco países: Bangladesh, Brasil, Etiópia, Índia e Nigéria.

Segundo números publicados em 2020 pela Unicef, a proporção de raparigas casadas antes dos 18 anos de idade atingiu 76% no Níger e 68% na República Democrática do Congo.

A proporção de rapazes casados antes dos 18 anos de idade é apenas um sexto, quando comparado com o que acontece com as jovens.