Marques Mendes: Bolsonaro vai ganhar com mais de 60%

Luís Marques Mendes considera que Jair Bolsonaro vai ganhar as eleições presidenciais brasileiras com mais de 60% dos votos à segunda volta. O comentador entende que estas eleições estão a ser marcadas por “uma rejeição fortíssima dos brasileiros ao PT”, pela crise económica, desemprego, falta de segurança, violência e pela descrença nas instituições.

“Quem foi aqui humilhado foi o centro político brasileiro”, disse Marques Mendes no seu habitual esaço televisivo, ontem. dia 14 de outubro, na SIC.

Sobre o ‘Brexit’, o analista adiantou “já um acordo entre os negociadores, é uma certeza”.

“O Governo inglês vai precisar de uns dias para saber quais são os seus apoios internos. Pode haver problemas com a posição de Itália. Pode haver problemas na questão da fronteira do Reino Unido com a Irlanda. Mas penso que estar tudo em banho-maria até 4ª feira, dia do início do o próximo Conselho Europeu”, explicou Luís Marques Mendes.