Portugal apresenta porto espacial de Santa Maria na Alemanha

O Governo português vai apresentar hoje, a nível internacional, na Alemanha, o projeto do porto espacial (‘space port’) da ilha de Santa Maria nos Açores, com o objetivo de angariar investidores estrangeiros para este empreendimento.

O novo ‘space port’ nos Açores visa o lançamento dos primeiros pequenos satélites a partir da ilha de Santa Maria.

“O convite de interesse a entidades internacionais para conceber, instalar e operar um porto espacial na ilha de Santa Maria, nos Açores, será apresentado durante o ‘Breaking News Event’ no dia 2 de outubro, às 11 horas, durante o Congresso Internacional de Astronáutica (IAC 2018), em Bremen”, revela um comunicado da organização.

Segundo esse documento, a iniciativa vai contar com a presença de Manuel Heitor, ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, estando também prevista a presença na delegação portuguesa de Rui Santos, diretor-geral do AED (Aeronáutica, Espacial e Defesa) Cluster Portugal, assim como de Henrique Martins, representante do CEC – Conselho Empresarial do Centro.

“A nossa presença em Bremen tem um duplo objetivo: por um lado, continuar o nosso apoio às miniciativas da FCT [Fundação para a Ciência e Tecnologia] no setor espacial, em particular para facilitar o envolvimento contínuo da indústria portuguesa no desenvolvimento da agenda ‘Portugal Espaço 2030’; por outro lado, consolidar as relações com os ‘players’ internacionais aumentando a visibilidade do setor espacial português e o notável trabalho que está a ser desenvolvido pelas nossas empresas, centros tecnológicos e universidades”, destaca Rui Santos.

O mesmo responsável acrescenta que “a nossa presença em Bremen também tem como suporte o projeto ‘KnowNow4Aerospace’, onde o nosso propósito é claro, marcar presença, confirmando os esforços que têm sido feitos para aumentar continuamente a visibilidade do setor espacial português, apresentando também aos ‘players’ internacionais as novidades nacionais – nomeadamente as relacionadas com a Indústria 4.0 e os valores de competitividade, sustentabilidade e qualificação dos RH [Recursos Humanos] a ela associados”.

Recorde-se que a FCT e a Estrutura de Missão dos Açores para o Espaço (EMA-Space) lançaram um convite internacional a entidades qualificadas em todo o mundo para manifestarem o seu interesse em colaborar com empresas portuguesas e centros de investigação e engenharia para conceber, instalar e operar um porto espacial na ilha de Santa Maria, nos Açores, em associação com o desenvolvimento e operação de uma nova geração de serviços de lançamento de satélites para o espaço, numa iniciativa que conta com o apoio técnico da ESA – Agência Espacial Europeia.

“O potencial de desenvolvimento de um porto espacial no Atlântico visa estimular uma nova geração de atividades espaciais com base em pequenos satélites. Tem por objetivo ampliar as instalações existentes na ilha de Santa Maria de monitoramento e rastreamento de satélites e abrir uma nova geração de serviços de lançadores e atividades espaciais baseadas em pequenos satélites para o benefício da sociedade em geral. Considera a localização única dos Açores no Atlântico e a sua centralidade em relação à Europa, Américas e África, tendo por objetivo iniciar novos lançamentos a partir de 2021”, defende o referido comunicado.

O IAC – Congresso Internacional de Astronáutica é um evento de conferências científicas e uma exposição espacial, sendo a única oportunidade do ano em que cerca de quatro mil ‘players’ do setor de todo o mundo se reúnem.