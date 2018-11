Para onde vão os 1,9 mil milhões de euros do Orçamento Regional da Madeira?

Onde é que vai ser aplicado os cerca de 1,9 mil milhões de euros do Orçamento Regional da Madeira? O organismo que concentra a maior verba é a vice-presidência do executivo madeirense, liderado por Pedro Calado, com 635 milhões de euros, mas que sofre um corte substancial face ao montante disponível no ano passado.

A Saúde e a Educação, secretarias regionais dirigidas por Pedro Ramos e Jorge Carvalho, serão outras áreas prioritárias, deste Orçamento Regional para 2019, com verbas alocadas de 371 e 366 milhões de euros.

Os Equipamentos e Infraestruturas vão ter 362 milhões de euros para dar cabimento às suas actividades, enquanto que a Agricultura e Pescas possui 62 milhões de euros, a Inclusão e Assuntos Sociais (52 milhões de euros), o Turismo e Cultura (35 milhões de euros) o Ambiente e Recursos Naturais (22 milhões de euros). A presidência do Governo Regional tem uma verba de 5 milhões de euros.

Fora das secretarias regionais estão ainda a Assembleia Legislativa da Madeira com um orçamento de 13 milhões de euros.

Em comparação com o Orçamento Regional de 2018, existe um reforço de sensivelmente 100 milhões de euros, verificando-se um corte de 115 milhões de euros na vice-presidência, enquanto que as restantes secretarias regionais acabam por engordar a verba orçamental disponíveis.

A Saúde vai ter mais 52 milhões de euros, a Educação tem orçamento reforçado em mais 11 milhões de euros , os Equipamentos e Infraestruturas têm disponível mais 60 milhões de euros, a Agricultura e Pescas vão gerir mais 21 milhões, a Inclusão e Assuntos Sociais tem mais 15 milhões de euros, enquanto que o Ambiente e Recursos Naturais e ainda o Turismo e Cultura vão beneficiar de uma verba de mais 1 milhão de euros.

A Assembleia Legislativa da Madeira mantém os 13 milhões de euros enquanto que a presidência do Governo Regional possui menos 1 milhão de euros.