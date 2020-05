Parlamento agenda debate sobre o Novo Banco a pedido do PSD, Bloco de Esquerda e CDS-PP

O Parlamento agenda um debate de atualidade sobre o Novo Banco a pedido do PSD, Bloco de Esquerda e CDS-PP, que se vai realizar esta tarde. A agenda da Assembleia da República dá conta de que a discussão sobre “questões financeiras” da instituição bancária terá início às 15h00, ao abrigo do n.º 10 do artigo 72.º do Regimento da Assembleia da República.

A deputada socialista Maria da Luz Rosinha disse, em conferência de imprensa, que ainda não há confirmação sobre quem comparecerá do Governo neste debate.

O agendamento deste debate surge depois da polémica em torno da injeção de capital do Novo Banco, que levou ontem o ministro das Finanças a admitir que houve uma “falha de comunicação” com o primeiro-ministro. Hoje, no parlamento, Mário Centeno, avançou que será feita uma nova auditoria ao banco, após a transferência de 850 milhões de euros para o Fundo de Resolução, destinada à recapitalização do banco liderado por António Ramalho.

“Na sequência do empréstimo realizado na semana passada, será feita uma nova auditoria, que atualizará os dados da que está em curso. Foi já iniciado o processo determinado pela lei 15/2019”, disse o governante, numa audição na Comissão de Orçamento e Finanças.

O tema chegou à agenda mediática depois de o semanário “Expresso” ter avançado, no final da semana passada, que o Novo Banco recebeu mais um empréstimo público de 850 milhões de euros – um montante que saiu dos cofres do Tesouro nacional para o Fundo de Resolução, permitindo a injeção de 1.307 milhões de euros. Porém, António Costa tinha dito, no mesmo dia, que iria não haveria mais ajudas do Estado enquanto não fossem conhecidos os resultados da auditoria que está a ser feita.

Nos últimos dias, os partidos tem-se pronunciado sobre o desconhecimento do primeiro-ministro em relação a essa transferência. É o caso do Bloco de Esquerda, que voltou a entregar uma proposta para que as injeções no Novo Banco tenham autorização do Parlamento, do Chega, que começou por exigir que o Novo Banco “devolva” os tais 850 milhões de euros ou do PAN, que chamou António Ramalho e o governador do Banco de Portugal “com urgência” ao Parlamento.