Parlamento aprova adicional ao IMI de 1,5% para valores superiores a 200 milhões de euros

O Parlamento aprovou a alteração do Código do Imposto Municipal sobre Imóveis (IMI), esta quarta-feira, na votação na especialidade do Orçamento do Estado para 2019 (OE2019), criando um novo escalão, com valor superior a 200 milhões de euros.

Na discussão na especialidade sobre o OE2109, a proposta do Bloco de Esquerda (BE) e do PCP foi aprovada com os votos a favor dos dois partidos e do PS. Já o CDS e o PSD votaram contra.

No próximo ano, as pessoas singulares que detenham um património imobiliário de valor global acima de dois milhões de euros vão passa a pagar uma taxa adicional ao IMI de 1,5%.

Para chegar a este acordo, o BE e o PCP alteraram as suas propostas iniciais. Aquando da discussão na especialidade do OE2019, a habitação foi um dos ‘temas quentes’ na Assembleia da República. O BE tinha apresentado uma terceira taxa adicional ao IMI de 2% no caso de património agregado superior a dois milhões de euros. Por seu turno, a proposta do PCP contemplava a criação de uma taxa de 1,5% para o património agregado superior a 1,5 milhões de euros.

Com a criação da nova taxa do adicional ao IMI, a partir do próximo ano, haverá três taxas desta natureza. A primeira, é uma taxa de 0,7% que incide sobre o património imobiliário agregado de valor compreendido entre 600 mil euros e um milhão de euros. A segunda, sobe para 1% e incide sobre o património imobiliário agregado de valor acima de um milhão de euros até aos dois milhões de euros. A terceira incide sobre o património imobiliário global acima dos dois milhões de euros.

O IMI, criado em 2003, é um imposto municipal e constitui uma receita direta para as câmaras municipais. Este imposto incide sobre o valor patrimonial tributário de prédios urbanos e rústicos situados em Portugal.