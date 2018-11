Parlamento chumba proposta para apoios às vítimas da tempestade Leslie

O parlamento chumbou hoje a proposta do PCP para a criação de linhas de apoio até cinco mil euros para as vítimas da tempestade Leslie, que afetou a região centro do país a 13 e 14 de outubro.

No âmbito da votação na especialidade do Orçamento do Estado para 2019 (OE2019), a proposta dos comunistas para criação de uma “linha de apoios às vítimas” da tempestade foi rejeitada com o voto contra do PS, a abstenção dos sociais-democratas e os votos a favor do BE e CDS-PP.

Em causa estão os apoios até cinco mil euros que, de acordo com a proposta dos comunistas, “são excecionados das regras, requisitos e exigências” do Programa de Desenvolvimento Rural PDR2020.

O diploma do PCP pretendia ainda que fosse assegurada celeridade nos apoios a pequenos e médios agricultores, abrangendo “associações, cooperativas e agrupamentos de produtores”, “promovendo os adiantamentos necessários às vítimas”.

A passagem do furacão Leslie por Portugal, onde chegou como tempestade tropical, provocou 28 feridos ligeiros e 61 desalojados no fim de semana de 13 e 14 de outubro.

A tempestade atingiu sobretudo a região Centro, onde provocou prejuízos superiores a 120 milhões de euros.

A Proteção Civil mobilizou 8.217 operacionais, que tiverem de responder a 2.495 ocorrências, sobretudo queda de árvores e de estruturas e deslizamento de terras.

O distrito mais afetado pelo Leslie foi o de Coimbra, onde a tempestade, com um “percurso muito errático”, se fez sentir com maior intensidade, segundo a Autoridade Nacional de Proteção Civil (ANPC).

Na Figueira da Foz, uma rajada de vento atingiu os cerca de 176 quilómetros por hora no dia 13, o valor mais elevado registado em Portugal, de acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).