Parlamento chumba nova taxa de proteção civil

Uma coligação negativa, que uniu os partidos à esquerda do PS e à direita, votou esta quarta-feira contra a taxa de proteção civil, inviabilizando a proposta do Governo.

Na votação na especialidade das propostas do Orçamento do Estado para 2019 (OE2019), na Assembleia da República, o Bloco de Esquerda (BE), o PCP, o PSD e o CDS votaram contra uma contribuição municipal de proteção civil a suportar pelos proprietários de prédios urbanos e rústicos, em todos os 308 municípios.

O chumbo da proposta já era anunciado, com os quatro partidos a entregarem propostas de alteração.

O PCP propôs uma alteração que visava que as verbas dos prémios de seguro ao sistema municipal de Proteção Civil, defendendo “restituir aos municípios verbas que originariamente eram receita sua”, prevendo-se “ainda que o Governo dote a ANPC dos meios necessários ao cumprimento da sua missão”.

A intenção de votar contra a proposta também tinha sido anunciada pelo presidente do PSD, Rui Rio, aquando da conferência de imprensa sobre as medidas que os sociais democratas iriam levar a sede de especialidade. “Temos a maior carga fiscal de sempre em Portugal, mas apesar disso o Governo vai criar mais uma taxa de proteção civil e que na prática é um imposto. Mais um imposto e que vamos chamar de taxa de proteção civil. Há um momento de dizer basta. O desafio que eu faço é que tenham a coragem de chumbarem a criação do novo imposto”, disse Rui Rio.

O PSD apresentou uma proposta de “proposta de eliminação” da nova taxa, considerando que o Governo pretende obter autorização da Assembleia da República “para a criação de um imposto ‘encapotado’ com o nome de contribuição municipal de Proteção Civil”.

Também o grupo parlamentar do CDS-PP entregou uma alteração à proposta de OE2019, para “eliminação da contribuição municipal de Proteção Civil”, referindo apenas que o faz “ao abrigo das disposições constitucionais e regimentais aplicáveis”.

O grupo parlamentar do BE apresentou também uma proposta para “eliminar” a contribuição municipal para a Proteção Civil. Esta quarta-feira, a deputada bloquista defendeu que a medida era “uma tentativa de passar uma medida chumbada pelo Tribunal Constitucional”, em alusão à avaliação do TC sobre a taxa criada pela Câmara Municipal de Lisboa, em 2015.

A contribuição municipal de proteção civil aplicada na Câmara de Lisboa foi um dos custos que os senhorios podem deduzir no valor bruto das rendas. Ao ser devolvido o montante pago, este deixa de poder contar como encargo nas declarações dos anos anteriores. Assim, esses proprietários terão de entregar uma declaração de substituição relativa a esses anos. Na prática, têm de indicar o montante que lhes foi devolvido, sem juros.