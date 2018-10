Parlamento discute alargamento de benefícios fiscais para empresas que se fixem no interior

O CDS vai esta quinta-feira levar a discussão na Assembleia da República sete propostas para combater as assimetrias regionais e criar um clima mais favorável ao investimento nas regiões do interior. O pacote fiscal proposto pelos centristas inclui a criação de uma tabela especial de taxas de IRS, a dedução de despesas de IMI e a alteração do Código Fiscal de Investimento.

Nos projetos-lei entregues na Assembleia da República, o CDS-PP sustenta que “Portugal precisa de níveis de coesão económica e social bem diferentes dos atuais”. “É necessário um conjunto de medidas específicas para combater as desigualdades entre o interior e o litoral, uma maior capacidade de atração e fixação de pessoas, bem como um investimento crescente”, lê-se no documento.

Uma das prioridades dos centristas é a criação de uma política fiscal que dê resposta às “necessidades de um interior cheio de dificuldades estruturais, com um défice crónico de desenvolvimento, e conjunturais, como todas as que foram originadas pelos trágicos incêndios de 2017”. “Se é certo que Portugal tem, infelizmente, um fosso de prosperidade face aos Estados mais desenvolvidos da União Europeia, essa diferença ainda é mais acentuada quando se analisam os níveis relativos ao interior”, defendem.

A fim de atrair empresas, pessoas e investimento para o interior do país, o CDS-PP propõe desagravar a carga fiscal sobre quem reside nestas regiões territoriais, através da criação de uma tabela de taxas diferenciada de IRS para os residentes no interior e na criação de isenções, deduções específicas ou majorações às deduções já existentes relacionadas com os transportes, a mobilidade, as portagens, a educação e a habitação, em sede de IRS.

O pacote fiscal do partido liderado por Assunção Cristas exige que a quota no IRS pago pelos contribuintes residentes suba dos atuais 5% para 15%, incentivando o investimento no interior. Além disso, o CDS-PP quer ainda aumentar os anos de isenção dos prédios urbanos para habitação própria e permanente situados no interior do país. A proposta é que a isenção passe dos atuais 3 anos para 7 anos.

Um relatório elaborado pelo “Movimento Pelo Interior” indica que a população residente no interior diminuiu 37,48% entre 1960 e 2016. Em 1960, residiam no interior mais de 3 milhões de pessoas, enquanto em 2016 residiam menos de 2 milhões. No mesmo período, o litoral assistiu a uma aumento de 2,7 milhões de pessoas. Na faixa litoral do continente está localizada 83% da riqueza produzida no país.