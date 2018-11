Parlamento Europeu aprova metas para renováveis e eficiência energética até 2030

A nova legislação europeia para as energias renováveis, eficiência energética e para a governação da União da energia foi aprovada, esta terça-feira, pelo Parlamento Europeu (PE), de acordo com o comunicado por Bruxelas.

As novas regras, já acordadas entre o e os Estados-membros, estabelecem uma meta vinculativa de 32% de energia proveniente de fontes renováveis a nível da União Europeia (UE) para 2030 e um objetivo de eficiência energética de 32,5%.

Estas metas deverão ser revistas em alta até 2023, caso tal seja necessário para respeitar os compromissos internacionais da UE em matéria de descarbonização ou caso tal se justifique em virtude de uma redução significativa do consumo de energia na União.

A nova legislação pretende impulsionar a transição da “Europa para fontes de energias limpas, como a energia eólica, solar, hidroelétrica, das marés, geotérmica e da biomassa”, lê-se no comunicado de Bruxelas.

Em causa está a quota das renováveis para o transportes, que deverá representar pelo menos 14% até 2030.

Os biocombustíveis convencionais serão limitados à escala da União Europeia a um máximo de 7%, com limites máximos adicionais por Estado-membro se estiverem abaixo dessa percentagem. A contabilização dos biocombustíveis com um elevado risco de alteração indireta do uso do solo (como o óleo de palma) será congelada aos níveis de 2019 e gradualmente eliminada a partir de 2023 até 2030.

A diretiva inclui também disposições sobre os consumidores e as comunidades que produzem energias renováveis. Estes terão o direito de produzir energia renovável para consumo próprio e de armazenar e vender o excesso de produção. Os consumidores com instalações de pequena dimensão (máximo de 30 kW), para autoconsumo doméstico, ficarão isentos de quaisquer taxas ou encargos.

Em 2017, as fontes de energia renovável foram a eólica, com 21,6% do total (um incremento face aos 20,7% de 2016), a hidroelétrica com 13,3% (uma queda face aos 28,1 % de 2016), a bioenergia com 5,1% (idêntico a 2016), a energia solar com 1,6% (um aumento face aos 1,4% registados em 2016), a energia geotérmica com 0,4% (um incremento face aos 0,3% de 2016) e um pequeno contributo da energia das ondas nos Açores (ver Principais dados sobre o consumo de energia em Portugal).