Parlamento Europeu aprova novas regras para os audiovisuais

Ler mais

O Parlamento Europeu (PE) aprovou nesta terça-feira, 2 de outubro, a revisão da diretiva relativa aos serviços de comunicação social audiovisual, já acordada com os Estados-membros. A diretiva atualizada passa a abranger não só a radiodifusão tradicional (televisão) e os serviços a pedido, mas também as plataformas de partilha de vídeos, visando proteger os menores, combater o discurso de incitação ao ódio e promover a produção europeia. Pelo menos 30% dos catálogos dos serviços a pedido terão de ser constituídos por obras europeias.

A revisão da diretiva de 2010 tem por objetivo adaptar as regras à evolução do mercado dos serviços de comunicação social audiovisual, avança o Parlamento Europeu em comunicado. Atualmente, as pessoas acedem a conteúdos vídeo não só através dos canais de televisão mas também, cada vez mais, através de serviços de vídeo a pedido, como a Netflix, e plataformas de partilha de vídeos, como o YouTube.

Proteção contra conteúdos nocivos e discurso do ódio

As novas regras visam garantir condições de concorrência equitativas entre as empresas de radiodifusão tradicionais, os serviços a pedido e as plataformas de partilha de vídeos, que terão de tomar medidas adequadas para proteger os menores contra conteúdos nocivos e o público em geral contra a incitação ao ódio, à violência e ao terrorismo.

A diretiva requer que as plataformas criem mecanismos transparentes e de fácil utilização que permitam aos utilizadores comunicar ou sinalizar conteúdos nocivos e que estas lhes expliquem o seguimento dado a essa comunicação ou sinalização. As medidas previstas incluem também sistemas de verificação da idade e sistemas de controlo parental.

As novas regras determinam que os dados pessoais de menores recolhidos ou gerados pelos fornecedores de serviços de comunicação social ou plataformas de partilha de vídeos não podem ser tratados para efeitos comerciais, como o marketing direto, a definição de perfis e a publicidade orientada em função do comportamento. A colocação de produto também não deverá ser autorizada em programas infantis.

Promoção das obras audiovisuais europeias

Os fornecedores de serviços a pedido (como a Netflix) deverão promover a produção e a distribuição de obras europeias, estabelecendo a diretiva que pelo menos 30% dos seus catálogos terão de ser constituídos por obras europeias.

A legislação prevê a possibilidade de os Estados-membros exigirem uma contribuição financeira aos fornecedores de serviços a pedido para o investimento na produção de conteúdos europeus.

Publicidade

As novas regras estabelecem um limite global de 20% de publicidade entre as 6h00 e as 18h00, dando às empresas de radiodifusão a flexibilidade de ajustar os períodos consagrados a spots de publicidade televisiva e de televenda dentro desta faixa horária. No horário nobre, entre as 18h00 e as 24h00, a publicidade só poderá ocupar no máximo 20% do tempo de transmissão.

Próximos passos

A diretiva foi aprovada em plenário por 452 votos a favor, 132 contra e 65 abstenções. Depois de aprovada pelo Conselho, será publicada no Jornal Oficial da UE, entrando em vigor 20 dias após a sua publicação. Os Estados-membros terão depois 21 meses para transpor as novas regras para a legislação nacional.

A proposta de revisão da diretiva relativa à oferta de serviços de comunicação social audiovisual face à evolução das realidades do mercado foi apresentada pela Comissão em 2016 após uma avaliação exaustiva da anterior Diretiva Serviços de Comunicação Social Audiovisual, de 2010.

A avaliação destacou a necessidade de garantir condições equitativas para o setor da radiodifusão tradicional, ou seja, a televisão, e para os novos serviços, como os serviços de vídeo a pedido, as plataformas de partilha de vídeos e os conteúdos audiovisuais nas redes sociais, com o objetivo de melhor proteger os espetadores, incentivar a inovação e promover os conteúdos audiovisuais europeus.

As novas regras:

– Estabelecerão condições equitativas para todos os operadores no que se refere à proteção dos espetadores, independentemente do serviço que prestam e da plataforma que utilizam. Isto significa que os utilizadores terão a mesma proteção, quer estejam a ver um filme na televisão tradicional ou na televisão a pedido. Além disso, a proteção dos menores e de todos os utilizadores contra

– Os conteúdos violentos ou nocivos, bem como contra o discurso de ódio, será reforçada com a introdução da responsabilidade explícita nas plataformas de partilha de vídeos. Os Estados-membros terão a possibilidade de tomar medidas através dos seus reguladores nacionais do setor audiovisual contra os operadores que não respeitem as regras

– Aumentarão a diversidade cultural e promoverão os conteúdos europeus, dado que os fornecedores de serviços de comunicação audiovisual a pedido terão de assegurar que pelo menos 30% dos seus catálogos consistem em conteúdos europeus e que lhes é dado o destaque adequado

– Libertarão recursos que serão investidos na produção de conteúdos europeus, visto que os Estados-Membros poderão exigir uma contribuição financeira dos fornecedores de serviços de televisão e de comunicação social a pedido, inclusivamente dos fornecedores estabelecidos noutro Estado-Membro, com exceções que poderão facilitar a vida das empresas em fase de arranque e das pequenas empresas

– Melhorarão a cooperação entre as autoridades responsáveis pelo setor audiovisual dos Estados-membros através do reforço do Grupo de Reguladores Europeus para os serviços de comunicação social audiovisual (ERGA) e da definição do seu papel no direito da UE

– Garantirão a flexiblidade, dado que os Estados-membros poderão adaptar as regras às circunstâncias nacionais e até adotar regras mais rigorosas, se assim o desejarem