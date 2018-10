Parlamento Europeu prepara próxima cimeira de líderes

Ler mais

O Parlamento Europeu (PE) debate esta terça-feira com o Conselho e a Comissão os assuntos da próxima cimeira de líderes europeus, a ter lugar no próximo dia 18 de outubro. Na agenda, estão a migração, a segurança nacional e o Brexit.

Na reunião do Conselho da Europa estará em discussão o progresso das negociações com o Reino Unido, numa altura em que no país de Theresa May se multiplicam os pedidos para que o referendo seja repetido. Enquanto a primeira-ministra britânica se afirma empenhada no Brexit e numa saída que possa ser favorável aos britânicos, o ministro britânico para o Brexit, Dominic Raab, disse esta segunda-feira que o governo está disposto a fazer sair o Reino Unido da União Europeia sem acordo, se necessário. Raab, que tem nas mãos as negociações por parte do Reino Unido e, por isso, os termos da retirada britânica, disse que não quer um pacto que coloque em risco a integridade territorial do Reino Unido.

Na última cimeira informal em Salzburgo, o presidente do Conselho Europeu, Donald Tusk, disse esperar que em outubro pudesse ser “alcançado o máximo de progressos e resultados nas negociações do Brexit” e na sequência decidir “se estão preenchidas as condições para convocar uma cimeira extraordinária em novembro para ultimar e formalizar o acordo”.

A migração também estará na agenda, devendo ser apresentado um relatório intercalar depois de a 28 de junho, o Conselho Europeu ter alinhado posições sobre um “controlo mais eficaz das fronteiras externas da UE” e “o reforço da ação externa”. Na altura, o Conselho declarou estar empenhado em impedir o regresso aos “fluxos descontrolados de 2015” e manter a posição para “conter ainda mais a migração ilegal em todas as rotas, tanto existentes como emergentes”.

Já sobre a segurança interna, no último encontro, os líderes europeus acordaram “assumir uma maior responsabilidade pela sua própria segurança e escorar o seu papel de agente e parceiro credível e fiável no domínio da segurança e da defesa”. Neste sentido, disse estar a tomar medidas “para reforçar a defesa da Europa”, aumentando a sua autonomia estratégica enquanto paralelamente reforçam as atividades da NATO.

No início da próxima reunião de líderes, o chanceler Sebastian Kurz, em representação da presidência austríaca do Conselho, apresentará um roteiro dos progressos realizados relativamente à implementação de anteriores conclusões do Conselho Europeu, devendo estas matérias serem antes escrutinadas na sessão desta terça-feira.