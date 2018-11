Parlamento obriga governo a voltar às negociações com professores

O Parlamento votou esta tarde o regresso do Governo às negociações com os sindicatos sobre a contagem do tempo de serviço congelado. Na votação da especialidade do Orçamento do Estado para 2019, foi aprovada a proposta do PSD que remete a questão da contagem do tempo de serviço congelado para o processo negocial.

As negociações foram encerradas quando o governo aprovou por decreto apenas dois anos, nove meses e 18 dias do tempo congelado. Todos os sindicatos dos professores continuam a reivindicar a contagem integral de nove anos, nove meses e dois dias.

O decreto não foi ainda foi promulgado pelo Presidente da República.

Antes da votação, a bancada do PSD pediu para que a sua proposta de alteração fosse votada juntamente com o número 1 da proposta do CDS-PP sobre o mesmo tema, uma vez que estas eram iguais.

Em declarações à agência Lusa no domingo, a vice-presidente da bancada social-democrata com o pelouro da Educação, Margarida Mano, explicou que o propósito da proposta, que retoma a norma do Orçamento do Estado para 2018, é “obrigar o Governo a voltar às negociações, que seja um verdadeiro processo negocial e que tenha como base a contagem integral do tempo de serviço”.

“Se no final houver cedências e compromissos, tal será o resultado das negociações, mas a base tem de ser a contagem integral do tempo de serviço. (…) Não pode é ser o parlamento a antecipar-se ao fim das negociações, não contribuiremos favoravelmente com o nosso voto para isso”, afirmou.

Segundo a proposta de alteração, “a expressão remuneratória do tempo de serviço nas carreiras, cargos ou categorias integradas em corpos especiais, em que a progressão e mudança de posição remuneratória dependam do decurso de determinado período de prestação de serviço legalmente estabelecido para o efeito, é considerada em processo negocial com vista a definir o prazo e o modo para a sua concretização, tendo em conta a sustentabilidade e compatibilização com os recursos disponíveis”.

Em conferência de imprensa em 15 de novembro, o PSD anunciou que sobre os professores, ia reapresentar “ipsis verbis” a norma aprovada no Orçamento do Estado para 2018 – e que caduca em 31 de dezembro -, que determina o regresso às negociações para que seja encontrada “uma solução que de forma justa” contabilize a totalidade do tempo de serviço destes profissionais.