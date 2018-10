Parlamento recomenda ao Governo incentivos para projetos de astro-turismo no interior

O Parlamento quer que o Governo inclua o astro-turismo no plano de oferta e promoção turística de Portugal. A recomendação do Parlamento convida ainda o Executivo avalie a possibilidade de criação de mecanismos de incentivo à implementação de projetos de astro-turismo nas regiões do interior de Portugal, segundo um projecto de resolução aprovado a 28 de setembro de 2018 e publicado nesta segunda-feira, 29 de Outubro, em Diário da República.

No diploma, o Parlamento recomenda ao Governo que “avalie a possibilidade de criação de incentivos à implementação de projetos de astro-turismo nas regiões do interior de Portugal, à semelhança do que existe na região do Grande Lago Alqueva”.

Segundo o projecto de resolução agora publicado esta avaliação deverá ser feita através de uma “intervenção concertada e assente numa estratégia de curto, médio e longo prazo” que permita aos municípios implementarem medidas de proteção do céu nas regiões com potencialidade para a prática do astro-turismo.

Em julho passado, através de um projeto de resolução, os deputados do CDS-PP recomendaram ao governo para avaliarem a possibilidade de criação de mecanismos de incentivo à implementação de projetos de astro-turismo nas regiões do interior de Portugal.

Na altura, os centristas propuseram ao governo que “avalie a possibilidade de uma intervenção concertada e assente numa estratégia de curto, médio e longo prazo, que permita aos municípios do interior de Portugal a implementação de medidas de proteção do céu nas regiões com potencialidade para a prática do astro-turismo e que inclua o astro-turismo no plano de oferta e promoção turística de Portugal”.

Segundo o CDS, “o céu sempre teve um papel fulcral na história da Humanidade, nos seus mitos e símbolos, sendo ao longo dos tempos usado, entre muitas outras coisas, como mapa, calendário, relógio ou para tentar prever a melhor época para o plantio e a colheita”.

O partido justificou também esta recomendação ao Governo com “a importância do céu para o Homem, que se reflecte na ciência, na religião, na filosofia, na arte, na literatura. O céu foi, é e será sempre fonte de inspiração para o Homem e, em 2007, a Unesco proclamou o céu e os astros como Património Mundial”.

O CDS justificou que “o astro-turismo, ou turismo das estrelas, tem vindo a ganhar cada vez mais adeptos um pouco por todo o mundo, gente que procura destinos com céus nítidos e límpidos e zonas escuras, e que representa, segundo dados internacionais, um mercado potencial de alguns milhões de pessoas, entre a população mundial que vive em grandes cidades. Este facto levou países como a Austrália, Nova Zelândia e Chile a apostar fortemente neste nicho de mercado, sendo já dois destinos de excelência na área do astro-turismo”.