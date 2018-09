Ler mais

O Parque Natural do Tejo Internacional vai receber 300 mil euros após a assinatura, hoje, dia 26 de setembro, de dois protocolos, pela secretária de Estado do Ordenamento do Território e da Conservação da Natureza, Célia Ramos.

Segundo uma nota do Ministério do Ambiente, liderado por João Pedro Matos Fernandes, os projetos são financiados pelo Fundo Ambiental, visam valorizar o Parque Natural do Tejo Internacional (PNTI) e encontram-se integrados no Projeto Piloto para a Gestão Colaborativa do PNTI.

O projeto ‘Promover e Valorizar o PNTI’ será executado pelo Instituto Politécnico de Castelo Branco e o projeto ‘Compatibilizar a Gestão Cinegética com a Conservação da Natureza no PNTI’ ficará a cargo da Quercus.

Estes projetos serão iniciados em 2018 e concluídos em 2019.

“O Projeto Piloto para a Gestão Colaborativa do PNTI é uma iniciativa do Ministério do Ambiente e conta com a participação de sete parceiros (Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas, os municípios de Castelo Branco, Idanha-a-Nova e Vila Velha de Ródão, Instituto Politécnico de Castelo Branco, Associação Empresarial da Beira Baixa e Quercus – Associação Nacional para a Conservação da Natureza), apostando numa nova forma de gestão – participativa e colaborativa – de uma área protegida, tal como definido na Estratégia Nacional da Conservação da Natureza e da Biodiversidade, aprovada pelo Governo em maio de 2018”, destaca um comunicado do Ministério do Ambiente.