Partido Socialista volta atrás e admite quotas municipais para a Uber

O Partido Socialista propõe que sejam as câmaras municipais a definir a quota de veículos de passageiros das plataformas eletrónicas Uber, Cabify ou Taxify, que podem operar em cada concelho, revela a edição de sexta-feira, 28 de setembro, do “Jornal de Negócios”.

Os socialistas cedem assim à pressão dos taxistas com uma iniciativa que contraria a lei que entra em vigor no dia 1 de novembro, e que não estipula qualquer contingente para o transporte descaraterizado ao invés do que acontece no setor dos táxis.

Carlos César, líder parlamentar socialista assegura que o partido não irá aprovar nenhuma mudança à legislação. “Trata-se apenas de propor à Comissão para a Descentralização que avalie a possibilidade de atribuir às autarquias competências em matéria de regulação e gestão do transporte de passageiros não caraterizado”, refere.

Este recuo do PS causou alguma estranheza no Parlamento, em particular ao Partido Comunista Português e ao Bloco de Esquerda, dado ser semelhante a propostas feitas pelos dois partidos durante a discussão da lei das plataformas, que foram chumbadas pelos socialistas.

“É um enorme flic-flac à retaguarda”, refere o deputado do BE, Heitor de Sousa, que se mostra “muito curioso” para conhecer os pormenores da iniciativa dos socialistas.