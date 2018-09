Passagens hidráulicas entre Santo da Serra e Referta concluídas em outubro

A expetativa do Governo Regional é que as passagens hidráulicas e os muros de suportes da Estrada Regional 110, entre o Santo da Serra e a Referta, estejam concluídas em outubro, numa obra orçamentada em 3,6 milhões de euros.

A requalificação do local inclui ainda o alargamento de de 14 passagens hidráulicas e a reparação dos muros de guarda, danificados pelo temporal de novembro de 2013.

Com esta obra a perspectiva passa por melhorar as condições de segurança e da circulação no local, na ligação entre o Santo da Serra e a Referta, salienta o executivo.