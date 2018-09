Passos Coelho recusa condecoração do Presidente da República

O antigo primeiro-ministro Pedro Passos Coelho recusou ser condecorado com a Grã Cruz da Ordem de Cristo pelo Presidente da República, segundo noticia o jornal Expresso. pass

Todos os primeiros-ministros que lideraram Governos em Portugal depois do 25 de abril recebem a condecoração com a Grã Cruz da Ordem de Cristo. As exceções foram Vasco Gonçalves, Pinheiro de Azevedo e José Sócrates.

Afastado da vida política, Pedro Passos Coelho está a dar aulas no Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas (ISCSP), da Universidade de Lisboa. O antigo primeiro-ministro e ex-presidente do PSD deverá integrar a equipa docente na área de Administração Pública.