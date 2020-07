Paulo Cafôfo entrega moção global à liderança do PS-Madeira

Paulo Cafôfo entregou, esta quarta-feira, ao presidente da Comissão Organizadora do XIX Congresso do Partido Socialista da Madeira, a moção global da sua candidatura à liderança do partido, denominada ‘Avançar a Madeira pelas Pessoas’.

O candidato disse que espera que as eleições possam decorrer com toda a normalidade, toda a democraticidade que se quer num partido que tem nos ideais democráticas um dos seus principais alicerces.

Paulo Cafôfo defendeu um partido unido, naquele que diz ser “um projeto de união, de proximidade e de inovação dentro do PS, num novo ciclo, numa nova página que se abre dentro da longa história deste partido”, referiu, acrescentando que tem já sinais claros de que este projeto é um projeto mobilizador para PS, já que na moção que entregou havia mais de mil pessoas subscritas na sua candidatura.

Quanto às eleições, marcadas para o próximo dia 25 de Julho, o socialista espera grande mobilização, face ao número recorde de quase dois mil militantes, que subscreveram a sua moção.

“Significa que o partido está mobilizado, está forte e está preparado para os desafios que vamos enfrentar”, frisou.

Paulo Cafôfo disse ainda que pretende o “crescimento” do partido, através da construção de projetos que “possam ter a confiança dos madeirenses e dos porto-santenses”, alicerçados nos valores e no ideal democrático, numa ideia de “transformação social”.

“Valores como a solidariedade, como a liberdade, como a igualdade, o lutar pela justiça social e para que todos tenham uma oportunidade, fazem parte do ADN deste partido”, sublinhou.

O candidato à liderança do PS, pretende também modernizar o partido, através da valorização das estruturas partidárias, sejam as concelhias, as secções, a Juventude Socialista e as Mulheres Socialistas, mas, pretende também “um partido que possa inovar, abrindo outros espaços à participação dos militantes, espaços onde possam contribuir com as suas ideias, com as suas iniciativas, para que o PS possa ser um partido com uma história, mas um partido virado para o futuro”.

Adiantou ainda que, fruto dessa inovação, haverão novas estruturas dentro do próprio partido, aludindo ao que foi feito no passado recente, como os Estados Gerais, onde revela o desejo de recriar novos momentos de participação e de envolvimento da sociedade civil, para poder vencer os desafios que irão surgir.

Paulo Cafôfo destaca assim que os desafios só se conseguirão ultrapassar “numa coesão e união dentro do partido”, nas diversas estruturas, “funcionado como um bloco, um bloco coeso com uma orientação política clara e com uma motivação muito grande”.

Reconhece ainda que é preciso melhorar a comunicação interna, bem como a comunicação externa a fim de ser possível “começar já neste grande desafio que serão as eleições autárquicas, no próximo ano”.

O candidato reconhece que os planos são “ambiciosos”, mas que têm um objetivo claro: “a mudança política na nossa Região”.