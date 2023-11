O reitor da Universidade de Aveiro vai conduzir o Conselho de Reitores das Universidades Portuguesas (CRUP) nos próximos três anos, sucedendo a António Sousa Pereira.

15 Novembro 2023, 11h28

O Conselho de Reitores das Universidades Portuguesas – CRUP elegeu esta terça-feira, 14 de novembro, em Braga, na Universidade do Minho, um novo presidente: Paulo Jorge Ferreira, reitor da Universidade de Aveiro, professor catedrático do Departamento de Eletrónica, Telecomunicações e Informática.

Paulo Jorge Ferreira disputou a eleição com Rui Vieira de Castro, reitor da Universidade do Minho, tendo sido eleito por 11 votos contra 5. O reitor de Aveiro sucede a António Sousa Pereira, reitor da Universidade do Porto.

“Fui eleito presidente do CRUP num momento de grande complexidade política, a nível nacional e internacional”, diz Paulo Ferreira, salientando que “apesar das dificuldades que se adivinham”, o CRUP e o sistema universitário “continuarão a ser fundamentais para o desenvolvimento de Portugal”. E, Portugal, sabe que poderá “continuar a contar com o CRUP, com as suas universidades e a sua ação transformadora”.

Na sua primeira intervenção como presidente do CRUP, Paulo Jorge Ferreira afirmou que um país a várias velocidades é um país menos competitivo. “As instituições de ensino superior, e em particular as que integram o CRUP, têm promovido a coesão e o desenvolvimento regional e nacional (…) O CRUP é constituído por instituições muito diferentes entre si, mas essa diversidade também contribui para a resiliência da rede de ensino superior e possibilita uma atuação adaptada às características das regiões e aos desafios do entorno”.

Segundo o reitor, apesar das sucessivas crises, as universidades têm-se mantido atentas à mudança e respondido aos desafios do tempo. “Nenhuma outra instituição pública do país compete e colabora a nível internacional como as universidades que integram o CRUP: num planeta cada vez mais pequeno, numa sociedade cada vez mais móvel, as universidades são também um importante fator de atração de talento”.

A poucos meses da passagem de 50 anos sobre o 25 de Abril, Paulo Jorge Ferreira lembra que, meses antes da revolução de Abril, para “assegurar o desenvolvimento social e económico do país”, o, então, ministro Veiga Simão criou um conjunto de instituições de ensino superior distribuídas por todo o país, entre as quais as futuras universidades de Aveiro, do Minho, Nova de Lisboa e Évora.

“A revolução de Abril daria novo impulso à ideia. Ao longo das décadas que se seguiram, o papel da rede de ensino superior na transformação do país, e em particular o papel das universidades que integram o CRUP, foi crucial”, afirma o novo presidente do CRUP. “Ajudámos a mudar Portugal”.