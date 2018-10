Paulo Macedo diz que distribuição de dividendos exige 10 condições prévias

“Não haverá distribuição de dividendos sem estes dez itens se verificarem”, disse Paulo Macedo na conferência de imprensa de apresentação dos resultados.

As regras do Regime Geral das Instituições de Crédito que definem o âmbito do “montante máximo distribuível” é um dos passos prévios referidos pelo CEO da CGD.

O nível de MREL que venha a ser definido para a Caixa por parte das autoridades de resolução é outra. Sendo que só será fixado no final do ano.

Os requisitos de capital em valor absoluto condicionam também a distribuição e dividendos. Mas também os requisitos de capital ao nível do Pilar 2 no âmbito do SREP (exame do BCE) impostos pelo regulador europeu.

Ainda eventuais buffers de segurança que decorrem dos testes de stress já realizados este ano pelo supervisor e cujos resultados devem ser conhecidos em breve, condicionam o valor a distribuir.

A aprovação de uma política de distribuição de dividendos da CGD é outro dos 10 requisitos.

É preciso ainda a não oposição do BCE, da DG Comp e as aprovações pelo Conselho de Administração e aprovação em Assembleia Geral.

Paulo Macedo realçou que é expectável que haja devolução de dinheiro aos contribuintes, e que essa será através de dividendos.

Sobre o valor avançado pelo secretário de Estado Ricardo Mourinho Félix ao Jornal Económico de 200 milhões de dividendos da CGD, o banqueiro falou em “estimativas”.

Paulo Macedo confirmou o nome de Marques Mendes para a presidência da mesa da assembleia geral da Caixa em Angola. E explicou que vem substituir António Vitorino que saiu no decurso do seu novo cargo nas Nações Unidas.

