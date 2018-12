E eis que estamos a menos de um mês do Natal, aquela época mágica em que, aproximando-se a passagem de ano, pensamos nas resoluções de Ano Novo e temos aqueles pensamentos filosóficos sobre a vida, a nossa e a dos outros, de manhã cedo quando estamos debaixo da água quentinha do duche – os shower thoughts. É quando ficamos parecidos com a Miss Universo, a pensar como seria bom se tivéssemos a paz no mundo.

E, sinal dos tempos, muitos de nós não conseguimos evitar fazer como Donald Trump – “postar” esses pensamentos no Facebook ou “tweetá-los”. Eu, quando estava no chuveiro, dei por mim a imaginar o que pensam os meus colegas da espécie humana e não resisti à curiosidade – fui ler uns quantos shower thoughts. Aqui vão.

Panda_Owen diz-nos que descobriríamos mais depressa que Clark Kent é o Super-Homem se ele se enganasse e empurrasse uma porta em vez de puxar. TheShadowDemon247 acha que o Tetris é como a nossa vida: os nossos erros empilham-se enquanto os sucessos desaparecem.

Para Ghoultscr um cato é apenas um pepino agressivo. the-blue-potato, provavelmente do sexo feminino, chama-nos a atenção para o facto de os homens passarem horas a contemplar a parede do fundo da casa-de-banho enquanto as mulheres nem olham para ela. ForSiencerino comenta que coisas más acontecem a pessoas boas porque se as coisas más só acontecessem às pessoas más era uma coisa boa. victorburrild diz que novembro é uma espécie de quinta-feira. abrad0lf_lincl3r acha que as maiores mentiras da nossa vida eram quando a nossa mãe nos dizia que não se zangava connosco se disséssemos a verdade.

HacksawJimDGN considera um paternalismo inaceitável um computador dizer-nos que temos que provar que não somos um robô. setsail20 pensa que os restos do Natal sabem-nos tão bem porque podemos comê-los sem aquela gente toda lá em casa. thefutureeye nota que se os animais falassem provavelmente não os comíamos. Devillived44 acha injusto a maior parte dos trabalhos part-time exigir de nós estarmos disponíveis full-time. graceyunderfire conta-nos que control-alt-delete é ameaçar o nosso computador que ou se despacha ou está lixado.

Oedipus_Octane fez as contas e descobriu que se Jeff Bezos ganhar os 1,5 mil milhões de dólares do prémio da lotaria Mega Millions, a sua fortuna só aumenta 1,8%. Já littlebookie diz que é uma injustiça ainda maior que Ryan Gosling tenha feito um filme sobre o espaço sem pôr a vida em risco e com isso tenha ganho 66 vezes mais que Neil Armstrong, que foi para o espaço com o risco de não mais voltar a pôr os pés na Terra.

E Magical_duckling salienta que ir ao McDonald’s é uma vitória quando somos miúdos e uma derrota quando somos adultos. Para terminar, cá vai o meu shower thought: mais perigosa que um político de algibeira, só a algibeira de um político.