15 Novembro 2023, 15h30

O PCP acusou o Governo da Madeira de não ter “uma ideia e um rumo” para a Região.

“Este governo não tem ambição, não tem horizonte, não tem perspetiva, não sabe para além da navegação à vista o que quer, pode e deve fazer”, disse o deputado do PCP, Edgar Silva, durante a discussão do programa de governo que se iniciou esta quarta-feira na Assembleia Legislativa da Madeira.

“As questões do trabalho e emprego são uma folha A4 [no programa de governo]. As questões que tocam com a vida das pessoas aqui não passam”, acrescentou Edgar Silva.

Durante a sua intervenção Edgar Silva desafiou o presidente do executivo madeirense a identificar as grandes metas do Governo Regional para a região.

Ficando sem resposta Edgar Silva considerou a situação “confrangedora”.

Edgar Silva sublinhou que entre as metas para futuro estarão por exemplo a resolução do problema da habitação, com cinco a seis mil famílias em lista de espera, e a construção no novo hospital. O deputado do PCP disse que o partido estará na Assembleia da Madeira para verificar se tal será concretizado.

Em resposta à acusação de que o Governo Regional não tem rumo para a região o presidente do executivo considerou que tal é “extraordinário” vindo do PCP.

“O PCP está em em fase de luto. Traíram os trabalhadores e a base fundamental e ideológica do partido ao apoiarem um governo do PS, que levou à cativação do investimento público, ao desastre do Serviço Nacional de Saúde (SNS), do congelamento dos salários, e que levaram a que o PCP perde-se toda a credibilidade e seja um partido cada vez mais residual”, disse Albuquerque.