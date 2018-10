PCP diz que mudança do PSD para o PS na Madeira não vai alterar nada

Ler mais

O PCP defendeu que uma eventual mudança no poder político da Madeira, do PSD para o PS, não vai significar uma grande alteração de monta. Os comunistas dizem que é preciso uma alternativa que derrote a política de exploração, empobrecimento, e de subordinação ao grande poder.

“Há um outro rumo e uma nova política capazes de gerar um desenvolvimento económico e uma política social que garantam a melhoria das condições de vida dos trabalhadores e das populações”, afirmou Ricardo Lume, deputado do PCP na Assembleia Legislativa da Madeira.

Uma eventual mudança no poder na Madeira, esclareceu o comunista, do PSD para o PS, poderia trazer mudanças no estilo, uma mudança nos grupos de interesses, “mas não alteraria” o essencial do que tem de ser mudado.

“Como dissemos na altura de mudar de Jardim para Albuquerque não alteraria o essencial. No Governo Regional a política de Jardim foi continuada por Albuquerque”, realçou.

E o mesmo é válido para a Câmara Municipal do Funchal. A mudança de Miguel Albuquerque por Paulo Cafôfo, trouxe a mesma política, sublinhou o deputado do PCP, que se traduz no “mesmo desprezo pelas populações e os seus problemas nas ultraperiferias do concelho”, o mesmo “folclore comunicacional”, a mesma “proteção e favorecimento à especulação imobiliária e aos grandes negócios”.

Nesta nova alternativa política, vincou Ricardo Lume, é necessário “derrotar a política de exploração e empobrecimento”, a “política de subordinação ao grande capital”, e “a política ao serviço dos grandes económicos”.