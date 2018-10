PCP diz que vitória de Bolsonaro vai levar a um “gravíssimo desenvolvimento da ofensiva contra os direitos dos trabalhadores”

O Partido Comunista Português (PCP) considera que a vitória do candidato do Partido Social Liberal (PSL), Jair Bolsonaro, nas presidenciais no Brasil vai levar a um “gravíssimo desenvolvimento da ofensiva contra os direitos dos trabalhadores e do povo brasileiro”. Os comunistas acreditam que, com Jair Bolsonaro no poder, vai-se assistir a uma intensificação dos ataques a direitos e liberdades sociais e ao aumento da promoção de valores reacionários e de cariz ditatorial no Brasil.

Em comunicado, o partido defende que este resultado [das eleições de domingo] é “inseparável da sistemática ação de branqueamento dos reais objetivos e de apoio à candidatura de [Jair] Bolsonaro”. Os comunistas acusam os grandes meios de comunicação social, incluindo os portugueses, de terem promovido a candidatura do candidato do PSL, sobretudo através das redes sociais.

O PCP diz ainda que o resultado das eleições deste domingo se deve em larga medida ao “golpe de Estado institucional que destituiu a legítima presidente Dilma Rousseff”, em 2016, e à “prisão arbitrária e impedimento da candidatura do [antigo presidente] Lula da Silva”.

Com a vitória do candidato do PSL, o PCP espera um um programa de “intensificação da exploração e ataque aos direitos sociais, de agressão às liberdades e à democracia, de abdicação da soberania nacional e subordinação ao imperialismo, de promoção de valores profundamente reacionários e de imposição de um poder de cariz ditatorial no Brasil”.

O candidato de extrema-direita Jair Bolsonaro venceu a segunda volta das eleições no Brasil, com 55,15% dos votos, o que corresponde a 57.765.131 votos. Já o candidato do Partido dos Trabalhadores (PT), Fernando Haddad, conquistou 46.969.763 votos (44,85%).

O partido saúda ainda os comunistas e as demais forças democráticas e progressistas brasileiras que apoiaram Fernando Haddad e apela ao fortalecimento da solidariedade entre as diferentes forças políticas para continuar a lutar pelo “caminho de progresso social, de desenvolvimento soberano, de cooperação e de paz aberto em 2002 com a eleição de Lula da Silva como presidente do Brasil”.