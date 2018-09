PCP exige que gestão dos aeroportos regresse ao controlo do Estado

Ler mais

A entrega da gestão dos aeroportos à Vinci foi no entender do PCP um negócio ruinoso para a Madeira que se traduz no acumular de filas de espera, na supressão e adiamento de voos e ainda na degradação do conforto, fiabilidade e segurança. Os comunistas defendem que a gestão destas infraestruturas regresse ao controlo da Região e da República.

Esta degradação do serviço defende Edgar Silva, coordenador do PCP Madeira, são a consequência da alteração do modelo de gestão pública para um centrado no máximo lucro e na remuneração dos acionistas da Vinci.

“A Vinci impôs, um brutal aumento das taxas aeroportuárias. O aumento de taxas em pouco mais de 5 anos, foi sempre superior a 28%, ultrapassando quase sempre os 39%, e chegando a atingir crescimentos de 167%. Sendo que pese embora tudo isto, já estão anunciados novos aumentos”, denuncia o comunista madeirense.

Edgar Silva diz que o crescimento de passageiros nos aeroportos não foi compensado com meios operacionais.

“Nestes anos, a precariedade e a subcontratação dispararam, os baixos salários constituíram-se como regra e a rotatividade de trabalhadores é já um problema operacional”, realça.

Esta situação é mais grave, denuncia Edgar Silva, na Assistência em Escala ou a Segurança Aeroportuária, em algumas situação com responsabilidade directa da Vinci.

Face a isto o PCP reclama a recuperação do controlo do aeroportos por parte da Região e da República.