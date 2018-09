PCP lamenta que a Madeira seja a única região do país sem manuais escolares gratuitos no 1º ciclo

O PCP lamentou que a Madeira seja a única região do país que não tenha manuais escolares gratuitos para o 1º ciclo. O partido diz que isto acontece por opção do Governo Regional. Os comunistas afirmam que vão continuar a lutar para que no Orçamento Regional se garanta essa gratuitidade na escolaridade obrigatória.

O deputado Ricardo Lume explica que por iniciativa do PCP foi inscrita a “progressiva gratuitidade dos manuais escolares para todo o ensino obrigatório”, uma medida que acabou por ser consagrada no Orçamento do Estado para

“Foi consagrada a gratuitidade dos manuais para todas as crianças que iniciassem o seu percurso escolar no ano lectivo 2016/2017, medida que foi alargada no ano seguinte a todos os alunos, cerca de 350 mil, do 1 º ciclo do ensino básico”, esclareceu.

O PCP lamenta que, por opção do Governo Regional, a Madeira seja “a única” região do País em que os alunos do primeiro ciclo do ensino básico não têm acesso aos manuais escolares gratuitos.

“A conquista deste direito para os madeirenses e portossantenses seria tão mais importante quando se verifica que Portugal é hoje um dos países da União Europeia onde as famílias mais custos directos têm com a Educação”, clarificou o comunista.