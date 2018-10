PCP pede medidas urgentes para dar resposta a carências habitacionais na Madeira

O PCP apelou a que o executivo regional tome medidas urgentes para dar resposta a carências habitacionais na Madeira. O partido comunista calcula que existam 3500 famílias no Funchal, e 1000 tanto em Câmara de Lobos como em Santa Cruz, que necessitam de auxílio nesta área devido a situações de intempéries, incêndios, e desemprego.

“Continuamos a verificar, infelizmente, que o Governo Regional abandonou todos aqueles que vivem com graves carências habitacionais e que por dificuldades de diversa ordem não conseguem aceder ao mercado do imobiliário em condições normais”, disse Alexandre Fernandes, dirigente comunista, durante uma ação política realizada no Estreito de Câmara de Lobos.

As intempéries, os incêndios, e também o desemprego, foram algumas situações identificadas pelo dirigente comunistas, que levam a que cerca de 3500 famílias no Funchal, e mais 1000 em câmara de lobos e em santa cruz, necessitam de auxílio ao nível da habitação.

O alojamento local tem sido outra área, que no entender de Alexandre Fernandes, tem contribuído para o inflacionamento desmesurado da habitação na Madeira.

O PCP pede por isso ao executivo regional que tome medias para acudir a estas situações.