PCP quer criar rede de recolha de animais e apela a cooperação entre Municípios e Governo Regional

O Serviço Regional de Saúde diz que no Centro de Saúde do Bom Jesus e no Serviço de Patologia Clínica, desde agosto, as colheitas de sangue passam a estar sujeitas a marcação prévia, para “melhorar o serviço e a gestão de recursos humanos”, evitando dias em que se regista um maior fluxo de pacientes e outros em que existe menor procura.