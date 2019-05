PCP quer desconto na gasolina para setor das pescas na Madeira

O PCP exige a criação de um desconto na gasolina para o setor da pequena pesca artesanal e costeira na Madeira. O partido entende que esta medida é uma “importante forma de apoio” a uma área produtiva que se depara com dificuldades estruturais.

A aplicação deste desconto permitiria ainda acabar com o “tratamento desigual”, no acesso aos combustíveis na Madeira, tendo em conta que o gasóleo já beneficia de um regime que permite ter acesso a este combustíveis a um menor preço.

“As embarcações que são obrigadas a usar gasolina não devem ser discriminadas negativamente no preço do combustível, tal corno já se verifica no resto do país”, explica o PCP no projeto de Decreto Legislativo Regional, que está previsto ser discutido esta quarta-feira na sessão plenária da Assembleia Legislativa da Madeira.

O PCP refere ainda que o Governo Regional deve mobilizar meios financeiros tendo em conta fatores como o número de marés, o consumo de combustível, e ainda os procedimentos que permitam conceder esse desconto ou pagamento de apoio a este combustível.