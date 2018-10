PCP reivindica aumento de 7,5% no salário mínimo da Madeira

O PCP reivindicou um aumento de 7,5% no salário mínimo praticado na Madeira. O deputado Ricardo Lume alerta que quase 33% das pessoas que vivem em situação de pobreza são trabalhadores.

Para o PCP é necessário inverter este “processo de injustiça, pobreza e agravamento da exploração” e isso pode ser feito com a valorização do salário mínimo nacional.

“A evidente fragilidade do tecido económico e social da Região Autónoma da Madeira faz com que os efeitos do aumento generalizado dos custos de vida, agravados pelo seu estatuto de região insular distante, agravam o problema estrutural da pobreza e regista-se um crescimento de problemas conexos, tais como as situações de desemprego, emigração forçada, exclusão social e mesmo fome”, realça Ricardo Lume.

Devido a isso é importante, vinca o deputado comunista, “compensar os gravosos custos derivados da insularidade” para fazer face “à crescente austeridade” imposta às populações.

Ricardo Lume exigiu um acréscimo regional superior aos 2%, que existe actualmente, face ao salário mínimo nacional.

Os comunistas propõem por isso, na Assembleia Legislativa da Madeira, que exista um acréscimo de 5% no salário mínimo, e que a curto prazo esse valor chegue aos 7,5%.