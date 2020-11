Pedidos de apoio ao desemprego nos EUA registam nova subida em cinco semanas

Os pedidos de apoio ao desemprego nos Estados Unidos registaram a primeira subida em cinco semanas. Analistas olham para os dados desta semana com preocupação sugerindo que a recuperação económica começa a mostrar os primeiros sinais de desaceleração.

De acordo com os dados do Departamento de Trabalho, entre 7 a 14 de novembro, os pedidos de subsídio de desemprego assentaram nos 742 mil, mais 31 mil comparativamente aos dados registados na semana anterior. As estimativas dos analistas da “Reuters” previam que esse valor fosse inferior, cerca de 707 mil requerimentos.

O total de pedidos atualmente em curso, ou seja, o total de americanos que tem estado a beneficiar dos subsídios de desemprego até agora, caiu 429 mil para 6,37 milhões na semana que terminou a 7 de novembro. O número de americanos que solicitaram assistência estendida continuou a aumentar à medida que muitos desempregados esgotaram os benefícios regulares do estado.

Embora os números ainda se mantenham altos, o desemprego tem caindo de um recorde de 6,867 milhões em março, quando cerca de 80% das pessoas foram temporariamente dispensadas, altura em que a pandemia obrigou as autoridades a decretar um confinamento.

Ainda assim, os pedidos de apoio permanecem acima do pico de 665 mil registados durante a Grande Recessão 2007-2009.