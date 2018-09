Pedidos de interdição de deficientes triplicam por causa das novas regras dos apoios

O período transitório para a prestação social de inclusão (PSI) às famílias e instituições que cuidem dos beneficiários de apoio irá continuar a ser pago pela Segurança Social até 31 de maio de 2019, depois do Ministério Público ter decidido estender o prazo que terminava no fim de setembro. Este facto tinha levado a uma ‘corrida’ aos tribunais para que pessoas com deficiência sejam interditadas ou inabilitadas, tendo o número de ações triplicado face a 2017, revela a edição desta quinta-feira, 27 de setembro do “Jornal de Notícias”.

O número de ações, entre 1 de janeiro e 14 de setembro deste ano, de acordo com dados enviados pelas comarcas ao “JN”, subiu para 8.810, face aos 3.210 de 2017, aumentando 174%.

A prestação social para a inclusão foi criada em outubro de 2017 para substituir o subsídio mensal vitalício e a pensão de invalidez. Contudo, ao invés destes dois apoios cujo pagamento era feito através de um vale dos correios, a prestação social passou a ser paga por carta-cheque, em nome do beneficiário.

Desde a data da criação do PSI até agora, o Parlamento aprovou o regime jurídico do maior acompanhado, eliminando ass figuras de interdição e inabilitação. Este regime entrará em vigor a partir de fevereiro de 2019, tendo o intervalo de tempo sido a razão invocada pelo Ministério Público para manter as condições de pagamento do PSI até maio.