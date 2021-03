Pedro Calado saúda entendimento sobre Zona Franca mas diz que é preciso clarificar Comissão Europeia sobre postos de trabalho

O vice-presidente do executivo madeirense, Pedro Calado, mostrou a sua satisfação com o entendimento que existiu entre o PS e PSD, na Assembleia da República, relativamente ao Centro Internacional de Negócios (CINM), ou Zona Franca, contudo deixou críticas ao PS Madeira dizendo que se este assunto estivesse dependente dos socialistas madeirenses este processo não tinha sido resolvido.

O governante referiu que este trabalho feito a nível nacional foi também fruto de “muito trabalho feito cá dentro e com diálogo construtivo”, reforçando que este entendimento foi positivo e contou com o PSD e PS nacional e ainda com o PSD regional.

“Saúdo e felicito o trabalho e esforço feito mas não posso deixar de lamentar a atitude do PS Madeira. Se houve entidades que fizeram um trabalho negativo em cima do CINM, pondo em causa os milhares de postos de trabalhos do CINM, foi o PS Madeira. Prova disso foi o que aconteceu a semana passada quando andaram de braço dado com a pessoa que mais mal fez ao CINM, Ana Gomes. Ainda tiveram a distinta lata de vir para a Madeira abraçados ao senhores do PS Madeira”, criticou Pedro Calado.

Mas o governante elogiou o trabalho feito pelo deputado do PS, Carlos Pereira, eleito pelo círculo da Madeira, para a Assembleia da República.

“Felizmente alguém a nível nacional, do PS, tem uma clarividência e um estado de espírito que é superior à vontade partidária, e à guerrilha partidária, de bairro, que no fundo é aquilo que se está na Madeira, que é uma guerra partidária de bairro, parece que estamos numa vilazinha. E houve alguém de bom senso no PS nacional, estou a falar de Carlos Pereira, que teve uma postura de Estado, de responsabilidade, e que atuou e que trabalhou com o Governo Regional, com o PSD a nível nacional e que deu uma grande bofetada de luva branca e ensinou a estes senhores que acima de qualquer guerrinha partidária tem de estar os interesses da Madeira”, refere.

“Se fosse dependente dos senhores do PS Madeira de certeza que este processo não tinha sido resolvido, e estaríamos piores”, reforçou o vice-presidente do Governo da Madeira.

Pedro Calado disse ainda que é “importante definir e clarificar” junto das instâncias europeias o que é um posto de trabalho. O governante salientou que o CINM, ao ser um centro internacional, tem de atrair investimento estrangeiro.

“Queremos atrair investimento estrangeiro, por isso não podemos limitar os negócios aos benefícios fiscais apenas aos negócios aqui na Madeira por pessoas que estejam exclusivamente a trabalhar para a Madeira”, afirmou.

Pedro Calado reforça que é preciso dar confiança às empresas e investidores de que “o CINM é seguro, tem condições fiscais, onde as empresas são auditadas e fiscalizadas pelas autoridades”.

O governante voltou a enaltecer e a agradecer o esforço “do Governo Nacional e do PS nacional juntamente com o PSD e com o Governo Regional na resolução desta matéria”.