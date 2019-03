Pedro Costa Neves põe possibilidade de “equilíbrio psíquico” que se perturbou de Rafael Macedo

Pedro Costa Neves, médico do Hospital da Luz, não afirma que Rafael Macedo, responsável pela Unidade de Medicina Nuclear do Serviço Regional de Saúde (SESARAM), tenha perturbações psiquiátricas: “isso não sou capaz de dizer”, vinca o médico do Hospital da Luz. No entanto, Pedro Costa Neves diz que “o ser humano tem um equilíbrio psíquico que num determinado momento pode perturbar-se”. O médico refere que são sugestões daquilo que pode ter acontecido.

Acrescenta ainda que teve colegas que tiveram de deixar a atividade porque tinham algumas perturbações que eram incompatíveis com a prática clínica.

Para Pedro Costa Neves a suspensão de Rafael Macedo não é uma punição. “Punição seria: o senhor está despedido, vá-se embora”. O médico do Hospital da Luz considera que o próprio responsável da Unidade de Medicina Nuclear do SESARAM está também a ser protegido.

“Acho lógico que haja uma suspensão para se chegar ao cerne da questão”, pois “a verdade dele pode não ser a verdade real”, diz Pedro Costa Neves.

Rafael Macedo não pode continuar, na opinião do médico do Hospital da Luz, porque é preciso ter em consideração os serviços que foram postos em causa. “O colega disse que os doentes não morrem por morte natural”, mas por falha do serviço. “Isto é preciso ser esclarecido”.

Mas Pedro Costa Neves não fica por aqui e diz mesmo que “um indivíduo nestas condições tem poucas condições laborais”.