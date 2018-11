Pedro Filipe Soares: “A direita não conta para o futuro do país”

Pedro Filipe Soares citado pelo Jornal Sol disse na sua intervenção na XI Convenção Nacional do Bloco de Esquerda que “não falamos da direita porque ela não conta para o futuro do país”.

O líder parlamentar do partido respondia assim aos críticos que afirmam que a direita tem sido esquecida na XI Convenção Nacional do Bloco de Esquerda.

O deputado do BE referia-se ao facto de o PSD e o CDS apoiarem a candidatura de Manfred Weber, do Partido Popular Europeu, à Comissão Europeia, quando o candidato chegou a pedir sanções económicas para o povo português. “Esse foi o candidato que a direita escolheu. A direita não conta para o futuro do país”, salientou. Já o Bloco, afirma Pedro Filipe Soares, “vai de braço dado” com Marisa Matias que lutou contra essas mesmas sanções.

Segundo o Sol, para Pedro Filipe Soares, o Bloco “é o partido que está a mudar a política no nosso país”