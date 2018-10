Pedro Marques: “Iniciaremos em 2019 a construção da maior linha férrea dos últimos 100 anos”

O ministro do Planeamento e das Infraestruturas, Pedro Marques, afirmou esta terça-feira que a proposta de Orçamento do Estado apresentada pelo Governo (OE2019) vai continuar com a política de incremento do investimento público. No segundo e último dia de debate do OE2019, o ministro sublinhou que este é um Orçamento que reforça o investimento, estando previsto para o próximo ano o lançamento de novas empreitadas, em favor de uma maior competitividade e coesão do país.

“Iniciaremos no próximo ano a construção da maior linha férrea dos últimos 100 anos e daremos execução ao compromisso de aquisição de novo material circulante para a CP”, anunciou Pedro Marques, acrescentando que “é com base nestes resultados positivos que o Orçamento do Estado prossegue com a restituição de rendimentos e aumento do investimento público”. “A aprovação do quarto orçamento da legislatura é sinal do duplo sucesso”, sublinhou.

Pedro Marques adiantou que, no próximo ano, devem avançar as obras de manutenção da ponte 25 de Abril, a requalificação do IP3, bem como novos investimentos na área da saúde e educação. O novo aeroporto do Montijo é também uma das obras que o Governo que fazer avançar em 2019. O investimento público deve crescer mais de 80 milhões de euros no próximo ano, indicou o governante.

A proposta de OE2019 vai ser aprovada esta terça-feira com os votos favoráveis do PS, PCP, BE, PEV e PAN, ao fim de dois dias de debate. O PSD e o CDS-PP já fizeram saber que vão votar contra.

Depois de ser votado na generalidade, o documento segue para discussão na especialidade, com a audição de cada um dos ministros e a apresentação de propostas de alteração e votação final global. O debate deve ser encerrado pelo primeiro-ministro, António Costa, no próximo dia 29 de novembro.

Em linhas gerais, no que toca ao cenário macroeconómico, o OE2019 prevê um défice de 0,2%, uma dívida na ordem dos 118,5% do Produto Interno Bruto (PIB), um crescimento de 2,2% e uma taxa de desemprego que ronde os 6%.