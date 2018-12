Pedro Marques intervém na conferência sobre ‘Transportes do Futuro’

Pedro Marques será um dos principais oradores na sessão de abertura do congresso sobre Transportes do Futuro, que hoje, dia 4 de dezembro, se realiza em Bruxelas.

Neste congresso organizado pelo Fórum Europa, a sessão de abertura irá debater o tema “Roteiro para Sistemas inteligentes de Transportes: a chave para a Conectividade?”

Na sessão em que participa o ministro português do Planeamento e das Infraestruturas irão também intervir Henrik Hololei, director geral da DG MOVE, da Comissão Europeia; e Volodymyr Omelyan, ministro das Infraestruturas da Ucrânia, cabendo a moderação do debate a Paul Adamson, ‘chairman’ do Fórum Europa.

“O desenvolvimento e implementação de sistemas inteligentes de transportes representam a componente chave na política de transportes europeia. Estes sistemas proporcionam a oportunidade de aumentar a segurança e diminuir o congestionamento e as emissões, tornando o sector da mobilidade mais sustentável e eficiente”, destaca o Fórum Europa.

As tecnologias, os sistemas multimodais de transportes, o papel do transporte público na inovação do setor, e a opção pela electrificação e por combustíveis alternativos serão outros temas em análise nesta conferência.

O vereador da mobilidade da Câmara Municipal de Lisboa, Miguel Gaspar, também vai intervir nesta conferência.