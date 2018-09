Pedro Marques visita de madrugada obras da linha de cintura ferroviária de Lisboa

Ler mais

Pedro Marques, ministro do Planeamento e das Infraestruturas, vai visitar as obras de renovação integral de via da linha de cintura ferroviária de Lisboa, na madrugada de quinta para sexta-feira, ou seja, já no dia 29 de setembro.

“A linha de cintura constitui uma das principais vias ferroviárias da área suburbana de Lisboa, onde circulam em média cerca de 300 comboios por dia, assegurando a interligação com todas as linhas radiais da capital, designadamente, linhas do Norte, Sintra, Oeste, Cascais e Sul”, explica um comunicado do Ministério do Planeamento e das Infraestruturas

Esse mesmo docmenyo acrescenta que, “face ao número de circulações no troço e à degradação generalizada dos elementos constituintes da superstrutura de via – situação que há muito vinha comprometendo os níveis de serviço – a intervenção em curso assume especial relevância e trará impactos diretos ao nível da segurança, qualidade, fiabilidade e disponibilidade da infraestrutura; redução dos custos de manutenção; melhoria dos níveis de conforto e comodidade para os passageiros e redução dos níveis de ruído”.

“A intervenção contempla, entre outros, os seguintes trabalhos: substituição integral das travessas de madeira por travessas de betão; substituição de carril e transformação de barra curta em barra longa soldada; beneficiação do sistema de drenagem em toda a extensão do troço; desguarnecimento mecânico com depuração de balastro, rebalastragem e ataque mecânico pesado; retificação de traçado de via, incluindo na inserção da concordância de Xabregas; beneficiação dos atravessamentos de nível no apeadeiro de Marvila e estação de Chelas”, esclarece o referido comunicado.

De acordo com esse documento, “a intervenção está a ser realizada em período noturno, de forma a não afetar a circulação”.

Os valores de investimento desta intervenção não foram divulgados.